Vale tudo: xamãs peruanos fazem ritual para 'neutralizar' Neymar

Um colorido altar foi erguido ao lado do Estádio Nacional de Lima com amuletos, espadas, bandeiras e fotografias dos jogadores de ambas as seleções.

Os xamãs usaram um boneco de pano marrom sobre uma foto de Neymar, amarrando sua perna esquerda e colocando uma espada sobre a direita.

"Fizemos um ritual especial para que sua mente fique turva e não possa alcançar o que está buscando, que são os gols", declarou o xamã Walter Alarcón, enquanto faz um feitiço para anular a eficácia do inimigo.

Os indígenas também colocaram plantas com espinhos e conchas do mar nas fotografias de Richarlison, Casemiro e do técnico Fernando Diniz.

Os xamãs seguravam uma bola de futebol e uma camisa com o número 9, do atacante e artilheiro peruano Paolo Guerrero.

"O Peru vai ter um resultado favorável, vemos um empate. O jogo será difícil", disse Alarcón.