Paul Pogba é suspenso provisoriamente por doping

A Nado não informou a data do teste de Pogba, mas segundo a imprensa local, o jogador passou pelo controle antidoping após o jogo da Juventus com a Udinese, pela primeira rodada do Campeonato Italiano.

Se a análise da contraprova confirmar a presença da substância proibida, o meia francês poderá ser suspenso por até quatro anos.

Pouco antes do anúncio do teste positivo, Pogba tinha afirmado sentir "a paixão" e "a vontade" de jogar nesta temporada, em uma entrevista à Al Jazeera.

