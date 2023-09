'Máximo respeito' pela renúncia de Rubiales, diz técnico da Espanha

De la Fuente evitou especular se esta decisão pode ter repercussão sobre seu cargo ou a seleção.

"Eu lido com o que posso controlar. O que acontece fora de escalações, convocações, está longe do meu controle", explicou o treinador. "Temos que nos concentrar no futebol. Amanhã temos um jogo importante, que pode nos colocar na luta pela primeira posição do grupo".

A Espanha está na segunda colocação do Grupo A das Eliminatórias da Euro, atrás da Escócia.

O time espanhol recebe o Chipre depois de golear a Geórgia por 7 a 1 na última sexta-feira e De la Fuente pediu aos seus comandados que joguem com a mesma concentração.

"Aquele jogo não foi vencido porque a Geórgia é uma seleção menor, mas porque nossa equipe não parou de insistir desde o primeiro minuto. Essa é a atitude", afirmou.

O treinador não quis adiantar se vai usar Lamine Yamal como titular contra o Chipre, mas voltou a tecer elogios ao jovem atacante do Barcelona, de apenas 16 anos.