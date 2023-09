Kevin Porter Jr., do Houston Rockets, é preso por agredir namorada

O ala-armador Kevin Porter Jr., do Houston Rockets da NBA, foi preso nesta segunda-feira (11) acusado de agredir e tentar estrangular sua namorada em um quarto de hotel, informaram vários veículos de imprensa americanos.

Fontes da polícia de Nova York informaram aos meios ABC News, ESPN, New York Post e Houston Chronicle que Porter ficou trancado do lado de fora do quarto e, depois que a segurança do hotel o ajudou a entrar, atacou sua companheira, uma ex-jogadora da WNBA.

A mulher, identificada como Kysre Gondrezick, foi levada a um hospital com dores no pescoço e um corte no rosto, segundo relatos, e Porter foi detido.