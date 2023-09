Brasil de Diniz será colocado à prova contra o Peru nas Eliminatórias

Sob a batuta de Diniz, o Brasil treinou no domingo no estádio Alejandro Villanueva, casa do Alianza Lima, e à tarde deve realizar sua última atividade no estádio Nacional.

"Vai ser um jogo difícil. Temos que tentar suportar a pressão nos primeiros 10 ou 15 minutos, será uma pressão muito forte", disse o meia Bruno Guimarães.

Na última vez que as equipes se enfrentaram em Lima, nas Eliminatórias para a Copa do Catar, em outubro de 2020, o Brasil venceu por 4 a 2, com três gols de Neymar e um de Richarlison.

- Teste difícil -

O Peru vem de um empate sem gols com o Paraguai em Ciudad del Este.