Após título do US Open, Djokovic volta ao topo do ranking da ATP

O brasileiro mais bem ranqueado é Thiago Wild, que no domingo venceu o Challenger de Gênova batendo na final o italiano Fabio Fognini.

Agora número 76 do mundo, Thiago é o único tenista do Brasil dentro do Top 100. Uma semana antes do título em Gênova, ele foi campeão do Challenger de Como, também na Itália, o que lhe rendeu 30 posições no ranking.

- Ranking da ATP publicado nesta segunda-feira, 11 de setembro:

1. Novak Djokovic (SRB) 11.795 points (+1)