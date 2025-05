Transmissão ao vivo de São Paulo x Talleres: veja onde assistir

A equipe de Zubeldía faz boa campanha na competição continental, ainda invicta com três vitórias e dois empates. Já o Talleres, terceiro colocado com 4 pontos, não tem mais chances de avançar, pois está a quatro pontos do Libertad, vice-líder da chave.

Após uma derrota inesperada no fim de semana, o São Paulo busca retomar o bom momento. Em casa, foi superado pelo Mirassol por 2 a 0 pela última rodada do Brasileirão.

São Paulo x Talleres -- Copa Libertadores