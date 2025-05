Transmissão ao vivo de João Fonseca em Roland Garros: veja onde assistir

João Fonseca joga nesta terça-feira (27) em Roland Garros, o segundo Grand Slam da carreira do brasileiro. O adversário é o polonês Hubert Hurkacz, 28° do mundo.

Onde assistir? O confronto é transmitido ao vivo com imagens pela ESPN2 (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma). O andamento do jogo, ponto a ponto, pode ser acompanhado em tempo real no UOL.

João Fonseca vem de três derrotas seguidas em estreias de saibro e quer encerrar a sequência em um dos torneios mais importantes da temporada. O brasileiro vem de derrota para o húngaro Fabian Maroszan na primeira rodada do Masters 1000 de Roma.