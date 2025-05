Surfe: Sul-africano vence na Austrália e tira Italo da liderança do Mundial

Jordy garantiu a vitória logo no início com uma nota 8.50 — a melhor da bateria — e administrou a vantagem até o fim. Griffin, que começou com um 4.83, esperou por uma segunda chance que nunca veio.

É uma sensação incrível. Pra mim, esse ano tem sido sobre me divertir e aproveitar o momento, porque isso não dura pra sempre. Acho que só de ter essa chance de me testar contra os melhores do mundo já é tudo o que eu busco Jordy Smith

Com o título, Jordy também conquistou o troféu da nova Tríplice Coroa Australiana, somando pontos das três etapas australianas da temporada — Bells, Gold Coast e Margaret River — e levou para casa um carro zero como prêmio especial.

Havaiana em alta

No feminino, Gabriela Bryan brilhou mais uma vez e conquistou sua segunda vitória consecutiva em Margaret River, consolidando a liderança do ranking.