São Paulo x Talleres: onde assistir ao jogo pela Libertadores

São Paulo e Talleres entram em campo nesta terça-feira (27), às 19h (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O São Paulo lidera o Grupo D do torneio, com 11 pontos, e já está classificado para as oitavas de final. O Tricolor precisa de apenas um empate para garantir a primeira colocação do grupo.