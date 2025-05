Fonseca brilha, domina Hurkacz e vence 1º jogo da carreira em Roland Garros

Saques precisos, golpes pesados do fundo de quadra e devoluções que anularam o segundo saque do adversário. Se o ex-top 10 Hubert Hurkacz (atual #28 do ranking) entrou na Quadra 7 de Roland Garros nesta terça-feira vindo de um ótimo momento, quem deu as cartas hoje foi João Fonseca. O brasileiro de 18 anos, que não competia há quase 20 dias e nunca havia disputado a chave principal do torneio francês, dominou o europeu do primeiro ao último ponto. Com uma atuação implacável, aplicou 6/2, 6/4 e 6/2 e venceu o primeiro jogo oficial de sua carreira no saibro parisiense.

Foi apenas a segunda vitória do carioca, atual #65 do ranking, em chaves principais de torneios do grand slam. No Australian Open, em janeiro, Fonseca derrotou o top 10 Andrey Rublev e parou na segunda rodada. Agora, em Paris, João vai como favorito para alcançar a terceira fase. Seu próximo oponente será o veterano Pierre-Hugues Herbert (34 anos, #147), que entrou no torneio como convidado da organização e estreou com vitória sobre o compatriota Benjamin Bonzi (#60) por 7/5, 3/6, 4/6, 7/5 e 6/2.

Para Hurkacz, que vinha de um vice-campeonato no ATP 250 de Genebra, no saibro, com a final disputada no último sábado, o resultado significou apenas sua segunda derrota na primeira rodada de um slam em seus últimos 16 torneios deste nível. O polonês tem como melhores resultados em Roland Garros duas oitavas de final, alcançadas em 2022 e 2024.