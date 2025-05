João cita Guga e exalta 1ª passo de sonho em estreia em Roland Garros

João Fonseca venceu e dominou o polonês Hubert Hurkacz pela primeira rodada da competição, por 3 sets a 0 (parciais de 6/2, 6/4 e 6/2).

Esta é a segunda vitória do nº 65 do mundo em chaves principais de torneios do grand slam. João venceu Andrey Rublev em janeiro, durante o Australian Open, mas acabou derrotado na segunda fase.