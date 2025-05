Djokovic mantém escrita e vence na estreia em Roland Garros

De um lado, o maior campeão de slams em simples na história do tênis masculino. Do outro, um tenista que não ganha uma partida em um torneio deste porte desde 2023. Deu o óbvio, e Novak Djokovic estreou em Roland Garros com vitória ao fazer 6/3, 6/3 e 6/3 sobre o americano Mackenzie McDonald (30 anos, #98 do mundo). É a 21ª participação do sérvio no slam francês e ele manteve a escrita de nunca perder na primeira rodada por lá.

A vitória desta terça-feira é a quinta seguida de Djokovic no circuito. Depois de derrotas na primeira rodada dos Masters 1000 de Monte Carlo e Madri, o veterano de 38 anos vem reencontrando um bom tênis e, no último fim de semana, foi campeão do ATP 250 de Genebra, na Suíça e no saibro.

O ex-número 1 do mundo segue em busca de seu 25º título de slam, o que lhe colocaria isolado como o maior campeão em simples da história do tênis. Hoje, Djokovic divide o recorde com a australiana Margaret Court, também dona de 24 troféus. Seu próximo obstáculo em Roland Garros será o vencedor do duelo francês entre Corentin Moutet (#73) e Clement Tabur (#280), que vem do qualifying.