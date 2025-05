Após prata inédita, Brasil será sede do Mundial de tênis de mesa em 2029

Será a primeira edição do campeonato na América Latina. O torneio é disputado desde 1926.

O anúncio foi feito dias após a prata inédita de Hugo Calderano. O brasileiro de 28 anos se tornou o primeiro medalhista e finalista na história do torneio fora da Europa, Ásia ou EUA. Ele também teve participação na apresentação da candidatura brasileira.

O próximo Mundial, por sua vez, será disputado em Astana, capital do Cazaquistão. O torneio individual é bianual, realizado sempre em anos ímpares. Já o campeonato de duplas ocorrerá em 2028 e terá o Japão como sede.