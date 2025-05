Bia Haddad sofre com o saque e leva virada na estreia em Roland Garros

Em números

Bia sacou em 13 games. Em nove deles, Baptiste teve chances de quebra.

A brasileira venceu apenas 56% dos pontos com seu primeiro serviço, e 38% com o segundo saque.

Mais agressiva durante toda a partida, Baptiste terminou o jogo somando 48 winners e 25 erros não forçados. Bia teve 28 e 25, respectivamente.

Como aconteceu

Durante toda metade do primeiro set, Bia teve problemas com seu saque, sobretudo quando precisou jogar com seu segundo serviço. A brasileira teve de salvar dois break points no segundo game, mais dois no quarto e outros três no sexto. Baptiste, que não aproveitou suas chances, pagou caro quando sacou em 4/4. Errou uma direita, depois um voleio e deu os primeiros break points para Haddad Maia. Bia converteu o terceiro deles com uma devolução vencedora e abriu 5/4. Depois, confirmou o saque sem sustos e fechou a parcial: 6/4.

O segundo set foi quase o oposto do primeiro. Bia abriu o set com mais uma quebra e tinha a chance de deslanchar no placar, mas voltou a encarar break points e, desta vez, cometeu uma dupla falta, cedendo a igualdade à americana. Baptiste aproveitou o momento e, no quarto game, mesmo depois de Bia abrir 40/0, venceu cinco pontos seguidos até anotar nova quebra de saque e fazer 3/1 na parcial. A americana ainda quebrou Bia mais uma vez e abriu 5/1.

A paulista, então, começou sua reação. Devolveu uma quebra no sétimo game e confirmou seu serviço em seguida, reduzindo a vantagem da oponente para 5/3. No entanto, ao sacar novamente para o set, Baptiste saiu de 0/30 e se recuperou até fechar a parcial quando Bia mandou um forehand na rede: 6/3.