Surfe: Americano arranca 10 com aéreo absurdo; brasileira escapa da degola

Um dos momentos mais incríveis da minha vida. Quando eu completei, levou um tempo pra perceber que era real. 'Estou na prancha? Ok!' Foi louco Griffin Colapinto

A performance colocou o californiano direto na semifinal, onde encara o havaiano Barron Mamiya.

O adversário da final sairá do duelo entre Crosby Colapinto, irmão mais novo de Griffin, e o experiente sul-africano Jordy Smith, que assumiu a liderança do ranking mundial com os resultados desta etapa - ultrapassando Ítalo Ferreira, eliminado precocemente em Margaret.

Luana escapa

Mesmo com a eliminação nas quartas de final, Luana Silva saiu de Margaret River com motivos de sobra para comemorar. A brasileira alcançou seu objetivo principal da temporada: terminar a etapa dentro do top 10 feminino e garantir a vaga na elite para o restante do ano - e também para a temporada de 2026.