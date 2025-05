Sinner avança em Roland Garros e marca duelo que pode aposentar Gasquet

Jannik Sinner deu seu primeiro passo em busca do título de Roland Garros com uma bela estreia nesta segunda-feira. O italiano, atual líder do ranking mundial, bateu o francês Arthur Rinderknech (#75 do mundo) em sets diretos, com parciais de 6/4, 6/3 e 7/5 que incluíram uma impressionante virada no terceiro set.

Na segunda rodada, Sinner vai encarar outro francês e em uma ocasião especial. O veterano Richard Gasquet, de 38 anos, já avisou que esta edição de Roland Garros será o último torneio de sua carreira. Logo, o duelo com o número 1 do mundo pode significar sua despedida das quadras como tenista profissional. Nesta segunda, Gasquet avançou ao derrotar o compatriota Terence Atmane (#121) por 6/2, 2/6, 6/3 e 6/0.

Atual campeão do US Open e do Australian Open, Sinner não sofre uma derrota em torneios do grand slam desde as quartas de final de Wimbledon no ano passado. Ele agora soma 15 triunfos consecutivos nesse tipo de evento.