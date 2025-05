Onde vai passar a convocação da Seleção Brasileira? Como assistir ao vivo

O italiano Carlo Ancelotti será apresentado hoje, às 15h (de Brasília), no Hotel Grand Hyatt, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, como o novo treinador da Seleção Brasileira. Além da apresentação, o novo comandante também vai anunciar a primeira lista de convocados.

Onde assistir? O UOL Esporte transmitirá a convocação ao vivo em seu canal no YouTube durante o programa De Primeira, a partir das 14h (de Brasília).

As duas primeiras partidas de Carlo Ancelotti serão realizadas já na próxima semana. A estreia será no dia 5 de junho, contra o Equador, fora de casa. O primeiro jogo no Brasil será na Neo Química Arena, em São Paulo, no dia 10 de junho, contra o Paraguai.