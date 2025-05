McGregor assume camisa 10 de time de futebol e é campeão amador na Irlanda

O ex-campeão Connor McGregor se aproxima de completar quatro anos sem lutar no UFC, mas não está parado. Ele se aventurou no futebol amador, virou o camisa 10 da equipe e se sagrou campeão no último final de semana.

O que aconteceu

McGregor veste a 10 do Black Forge FC, da Irlanda. Ele não está atuando apenas nos bastidores, e sim indo ao gramado disputar as partidas.

O time conquistou um título amador na última sexta. A equipe de McGregor faturou o troféu da AUL/UCFL, campeonato disputado em Dublin, ao vencer o confronto direto contra contra o Malahide United por 2 a 1.