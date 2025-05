Iga vence estreia em busca do penta em Roland Garros

Como aconteceu

Sramkova deu certo trabalho para Iga, que não conseguiu disparar cedo no placar como já fez em várias primeiras rodadas em torneios do grand slam. Nesta segunda-feira, a polonesa só consegui sua primeira quebra de saque no sétimo game. Aí, sim, deslanchou e, com nova quebra no nono game, fechou a parcial por 6/3.

O segundo set, porém, começou com três erros não forçados da favorita, que teve seu serviço quebrado pela primeira vez. Sramkova abriu 2/0 e manteve a vantagem até o sexto game, quando a campeã elevou seu nível. De zero, devolveu a quebra com uma devolução vencedora. Dois games depois, voltou a quebrar o saque da eslovaca e abriu 5/3. Depois, foi só sacar e fechar o jogo.