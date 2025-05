Rival de Fonseca 'aposentou' Federer e acaba de ser vice contra Djokovic

O brasileiro João Fonseca estreia em Roland Garros contra Hubert Hurkacz nesta terça-feira. O ex-número 6 do mundo vem de derrota para Novak Djokovic no último sábado e foi o algoz de Roger Federer na última partida oficial da lenda do tênis.

Quem é Hurkacz

Hurkacz passou os últimos três anos entrando e saindo do top 10, mas é o atual 31º colocado no ranking da ATP. O atleta de 28 anos ocupou seu maior posto em agosto de 2024, mas começou a oscilar e foi se afastando do topo.

O polonês chega à França em boa fase no saibro mesmo com a derrota para Djoko na final do ATP 250 de Geneva, na Suíça, no sábado. Ele venceu nas quartas o norte-americano Taylor Fritz, cabeça de chave número 1 do torneio e atual 4º do ranking, enquanto o sérvio conquistou seu 100º troféu na carreira ao derrotar Hurkacz.