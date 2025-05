Fonseca estreia amanhã em Roland Garros em quadra para menos de 1.500 fãs

A estreia de Fonseca em Roland Garros será em um palco com capacidade para 1.351 espectadores. Estrela em ascensão do tênis, o carioca de 18 anos vinha disputando a maioria de suas partidas nas quadras principais nos últimos eventos.

A quadra 7 é apenas a quinta maior do evento. Ela foi inaugurada em 2018 e fica do lado da Philippe-Chatrier. Para efeito de comparação, o público máximo da quadra principal do Aberto da França é de 15 mil torcedores.

O brasileiro vem lotando as arenas em todos os torneios que disputou no ano. Ele já teve, inclusive, uma partida trocada de quadra de última hora, mudando para a principal, para contemplar todos os torcedores que queriam vê-lo no Masters 1000 de Miami.

Quadras de Roland Garros