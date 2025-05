Convocação da seleção brasileira ao vivo hoje: assista à lista de Ancelotti

Meias: Andreas Pereira; Andrey Santos, B. Guimarães, Casemiro, Ederson, Gerson

Atacantes: Antony, Estêvão, G. Martinelli, Matheus Cunha, Raphinha, Richarlison, Vini Jr

Estreia de Ancelotti na seleção

A estreia de Ancelotti será no dia 5 de junho (quinta-feira), às 20h (horário de Brasília), contra o Equador, no Estádio Monumental de Guayaquil. O segundo compromisso será no dia 10 de junho (terça-feira), às 21h45, na Neo Química Arena, em São Paulo, contra o Paraguai.

Multicampeão por clubes como Milan, Real Madrid e Chelsea, Ancelotti assumirá pela primeira vez o comando de uma Seleção. O desafio é grande: o Brasil ocupa atualmente a quarta colocação nas Eliminatórias Sul-Americanas, com 21 pontos, dez a menos que a líder Argentina.

O técnico italiano desembarcou no Brasil na noite de domingo (25). Recebido pelo novo presidente da CBF, Samir Xaud, Ancelotti teve o primeiro contato com torcedores brasileiros, que o aguardavam na porta do hotel.