Calderano celebra 'momento histórico' e exalta campanha da namorada Bruna

Hugo Calderano comemorou suas conquistas inéditas para o esporte brasileiro após o ouro na Copa do Mundo e a prata no Mundial de tênis de mesa. Em entrevista ao programa Mais Você, da TV Globo, ele ainda destacou o feito da namorada Bruna Takahashi, que também registrou a melhor campanha na história do país no feminino.

Resultado incrível pro nosso tênis de mesa. O Mundial é disputado desde 1926 e foi a primeira medalha fora da Ásia, Europa ou EUA. Momento histórico para o nosso esporte, espero que seja a primeira de muitas. (...) Vou tirar alguns dias para comemorar esse feito e o titula da Copa do Mundo no mês passado.

Hugo Calderano, ao Mais Você

Hugo Calderano e Bruna Takahashi no Mundial de tênis de mesa de Doha Imagem: Divulgação/CBTM