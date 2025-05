Alcaraz vence estreia sem sustos e vai em busca do bi em Roland Garros

Menos de 24 horas após a emocionante homenagem de Roland Garros a Rafael Nadal, Carlos Alcaraz entrou em quadra para começar sua jornada em busca de repetir um feito de seu compatriota: tornar-se o primeiro homem desde 2019-20 a defender com sucesso seu título no tornei parisiense. O jovem de 22 anos começou bem sua caminhada. Por 6/3, 6/4 e 6/2, derrotou o italiano Giulio Zeppieri (#310), que veio do qualifying, e avançou à segunda rodada.

Atual número 2 do mundo, Alcaraz é o grande favorito ao título deste ano. Ele chegou a Paris embalado pelos títulos dos Masters 1000 de Monte Carlo e Roma, além do vice no ATP 500 de Barcelona. Desde maio do ano passado, o espanhol venceu 28 jogos e perdeu apenas duas vezes no saibro. Contando apenas 2025, são 16 triunfos e apenas um revés.

O oponente de Alcaraz na segunda rodada será o húngaro Fabian Marozsan (#56), que estreou com vitória sobre o italiano Luca Nardi (#95) por 6/2, 6/3 e 7/6(3). Eles já duelaram duas vezes no circuito, e cada um venceu um jogo. O último encontro foi no Masters de Indian Wells do ano passado, e Carlitos levou a melhor por 6/3 e 6/3.