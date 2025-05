Transmissão ao vivo de Vitória x Santos: veja onde assistir

O Santos, por sua vez, atravessa uma fase muito delicada. O time comandado por Cléber Xavier perdeu quatro dos últimos cinco jogos no Brasileirão e vem de derrota por 1 a 0 no clássico contra o Corinthians.

Além do mau momento na liga, o Peixe também sofreu uma eliminação dolorosa na Copa do Brasil. Após dois empates com o CRB, o Santos caiu nos pênaltis e agora tenta se reerguer na única competição que restou na temporada.

Vitória x Santos -- Campeonato Brasileiro