Transmissão ao vivo de Fortaleza x Cruzeiro: veja onde assistir

Do outro lado, o Cruzeiro chega em melhor fase. A equipe comandada por Leonardo Jardim soma quatro jogos de invencibilidade no campeonato, com três vitórias e um empate — este último no clássico contra o Atlético-MG, que terminou 0 a 0.

Na Copa do Brasil, os dois clubes tiveram destinos diferentes. O Cruzeiro garantiu a vaga nas oitavas de final com uma vitória tranquila por 3 a 0 sobre o Vila Nova, enquanto o Fortaleza acabou eliminado em casa pelo Retrô, nos pênaltis.

Fortaleza x Cruzeiro -- Campeonato Brasileiro