Surfe: Finais em Natal têm decisão eletrizante e catarinense imbatível

É muito importante poder vencer um evento desse em casa. Eu sei o quanto eu mereço, pela dedicação, pelo tempo e esforço que eu tenho. Estou feliz por ter vencido. Agora é relaxar, dar um restart, voltar a trabalhar, que tem um ano muito longo pela frente Israel Júnior

Tainá dá show

No feminino, Tainá Hinckel mostrou superioridade desde as fases anteriores e confirmou o favoritismo na grande final. Na semifinal, a catarinense eliminou Daniella Rosas com a melhor apresentação do evento: 17.33 pontos, com direito à maior nota da etapa, um 9.50. Na decisão, manteve o controle e venceu a também catarinense Laura Raupp por 12.46 a 11.06.

Israel Júnior e Tainá Hinckel foram os campeões em Natal Imagem: Marcio David/WSL

Uma vitória é sempre algo incrível. Eu me encaixei nessa onda desde os primeiros dias, antes mesmo do evento começar. Eu sabia do meu potencial ali dentro da água. Consegui achar duas ondas para vencer essa final super disputada Tainá Hinckel

"Foi uma bateria importante para mim, a Laura também surfa muito, todos os atletas que estão nesse evento são atletas com potencial incrível. São todas as baterias disputadas e as melhores escolhas são as escolhas campeãs", completou.