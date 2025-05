Roland Garros: João Fonseca e Bia Haddad têm estreia programada para terça

O carioca de 18 anos faz a sua estreia na chave principal de Roland Garros. É o segundo Grand Slam de Fonseca, que disputou o Australian Open no começo do ano.

Beatriz Haddad Maia no WTA de Estrasburgo em 2025 Imagem: Divulgação/Michel Grasso

Já Bia Haddad, 23ª do ranking da WTA, terá pela frente a americana Hailey Baptiste, nº 70 do mundo. A brasileira chega ao Grand Slam após alcançar a semifinal do WTA 500 de Estrasburgo, na França. Ela foi derrotada na sexta-feira pela cazaque Elena Rybakina, que se sagrou campeã do torneio.

A paulista de 28 anos tem as semifinais de Roland Garros em 2023 como seu melhor resultado de Grand Slams na carreira. Na temporada passada, ela foi eliminada logo na estreia.