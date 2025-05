Palmeiras x Flamengo: onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Já o Flamengo quer retomar o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro. O time comandado por Filipe Luís empatou com o Botafogo em 0 a 0 na rodada passada.

Na Copa do Brasil, as duas equipes se classificaram com facilidade no meio de semana. O Palmeiras superou o Ceará, enquanto o Flamengo eliminou o Botafogo-PB.

Palmeiras x Flamengo -- Campeonato Brasileiro