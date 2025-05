Onde vai passar Vitória x Santos? Como assistir ao vivo com imagens

Do outro lado, o Santos vive péssimo momento e perdeu quatro dos últimos cinco jogos no Brasileirão. No compromisso mais recente pelo campeonato, foi derrotado no clássico contra o Corinthians por 1 a 0.

A equipe comandada por Cléber Xavier também tenta virar a chave após a eliminação na Copa do Brasil. O Peixe foi superado pelo CRB nos pênaltis após dois empates no confronto.

Vitória x Santos -- Campeonato Brasileiro