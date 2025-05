Onde vai passar Sport x Internacional? Como assistir ao vivo com imagens

Sport e Internacional entram em campo hoje (25), às 16h (de Brasília), na Ilha do Retiro, no Recife, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pela Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).

O Sport segue em busca de sua primeira vitória no Brasileirão. Lanterna da competição, o Leão vem de derrota por 2 a 0 contra o Ceará.