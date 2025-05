Nadal ganha tributo com reunião do Big 4 e placa eterna em Roland Garros

Na primeira edição do torneio após a aposentadoria de Rafael Nadal, a organização de Roland Garros fez uma homenagem especial para o espanhol, maior campeão da história do evento, reunindo o Big Four —quarteto formado por ele, Roger Federer, Novak Djokovic e Andy Murray— e inaugurando uma placa que ficará para sempre no saibro da quadra Philippe Chatrier.

Do centro da principal arena do torneio, com todos espectadores vestindo uma camisa cor de saibro com a frase "Merci, Rafa", Nadal também viu um clipe com grandes momentos de suas participações em Paris, ouviu o público gritar seu nome e foi às lágrimas após ser aplaudido de pé por diversos minutos, antes de fazer um belo discurso de agradecimento.

Como aconteceu