Monteiro perde jogão de 4h16min e cai na estreia em Roland Garros

Kopriva, por sua vez, vive o melhor momento de sua carreira e, antes de ir a Roland Garros, furou o qualifying e avançou até a terceira rodada do Masters 1000 de Roma, onde derrotou até o argentino Sebastian Báez, atual campeão do Rio Open. O próximo oponente do tcheco será o vencedor do duelo entre o americano Taylor Fritz e o alemão Daniel Altmaier.

Como aconteceu

O jogo já começou complicado para Monteiro, que precisou salvar break point em um longo primeiro game. No terceiro, entando, o brasileiro não resistiu e perdeu o serviço quando jogou um forehand na rede. Kopriva abriu 3/1 pouco depois e não bobeou. Sem ceder break points, manteve a liderança até fechar o set em 6/4, com 48 minutos de partida.

O jogo mudou pouco e, no segundo set, Kopriva voltou a quebrar o saque de Monteiro. Aconteceu no quinto game, com uma curtinha que o cearense não conseguiu devolver. Thiago teve dois break points no sexto game, mas não aproveitou, e o europeu abriu 4/2. Foi a única chance do brasileiro na parcial. Com outra quebra, Kopriva fez 6/3 e abriu 2 sets a 0.

O terceiro set foi equilibrado e sem chances de quebra até o oitavo game, quando Monteiro salvou dois break points. Primeiro, com um belo saque e, depois, com um bom forehand cruzado. O cearense aproveitou o embalo e, na sequência, contando com um par de erros de Kopriva, conseguiu sua primeira quebra de saque no jogo, abrindo 5/3. Sem desperdiçar a vantagem, Thiago confirmou o saque e, com um backhand vencedor, fez 6/4, levando o jogo para o quarto set.

Monteiro ainda largou na frente no quarto set, abrindo 4/2, mas não conseguiu manter a dianteira até o fim. Foi quebrado no oitavo game, o que deixou o placar igual em 4/4. Kopriva confirmou seu serviço na sequência, fazendo 5/4. No décimo game, o brasileiro ainda salvou um match point com um ótimo forehand, e a decisão foi para o tie-break. Monteiro teve sua melhor chance de abrir vantagem quando o placar mostrava 4/3, e Kopriva estava fora de posição no rali. O cearense, entretanto, errou um forehand simples. Pouco depois, outro erro de forehand deu dois match points ao tcheco (6/4). Thiago salvou o primeiro com o saque e viu Kopriva errar uma esquerda no segundo. Com o momento a seu favor, o brasileiro disparou um forehand vencedor e fechou o set ao contar com mais um erro do oponente.