Hugo Calderano perde para chinês, mas termina o Mundial com prata histórica

Não deu para Hugo Calderano. O brasileiro sofreu com a precisão do chinês Wang Chuqin, nº 2 do mundo, e foi derrotado na decisão do Mundial de tênis de mesa, disputada hoje, em Doha, no Qatar.

O que aconteceu

Ex-líder do ranking mundial, Wang Chuqin venceu o brasileiro por 4 a 1, parciais de 12-10, 11-3, 4-11, 11-2 e 11-7. Depois de um primeiro set equilibrado, o chinês abriu 2 a 0 na partida, viu Hugo reagir no terceiro set, mas manteve a intensidade e levou mais um título para o país asiático.

Sem título, mas histórico! A derrota não diminui o feito de Hugo, que termina a competição com a prata e como primeiro mesa-tenista da América a chegar a uma final de Mundial da modalidade. O brasileiro já havia feito história um mês antes, com a inédita conquista da Copa do Mundo em Macau, na China.