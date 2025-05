Rival de Calderano na final viveu drama com raquete quebrada por fotógrafo

Quase um ano depois, o chinês "se vingou" do sueco. Ele venceu Moregard, agora número 7 do mundo, na semifinal do Mundial, antes de enfrentar Calderano na disputa pelo título.

Calderado e Wang já se enfrentaram em seis oportunidades, com quatro vitórias do chinês e duas do brasileiro. O último embate entre os adversários contou com vitória de Calderano por 4 a 3, na semifinal da Copa do Mundo, em abril deste ano. O brasileiro foi campeão na sequência.

Wang nunca venceu o Mundial em simples. Ele tem duas medalhas de ouro em Olimpíadas, por equipes e nas duplas mistas.

