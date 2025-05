Hugo Calderano alega desgaste físico após vice: 'faltou perna, físico'

O brasileiro reconheceu a superioridade do adversário. O nº 3 do mundo falou sobre a precisão dos jogadores da China, considerada o berço do esporte, e disse não ter o que precisava para vencer a decisão contra Wang Chuqin.

Não estava com condições de ganhar de um cara desse nível. Tem muito a ver com o meu estilo de jogo, preciso muito do meu jogo. Eles são tipo máquinas, conseguem jogar nesse nível quase que dormindo. Hoje eu não tinha o que precisava

Ex-líder do ranking mundial, Wang Chuqin venceu o brasileiro por 4 a 1, parciais de 12-10, 11-3, 4-11, 11-2 e 11-7. Depois de um primeiro set equilibrado, o chinês abriu 2 a 0 na partida, viu Hugo reagir no terceiro set, mas manteve a intensidade e levou mais um título para o país asiático.

Sem título, mas histórico! A derrota não diminui o feito de Hugo, que termina a competição com a prata e como primeiro mesa-tenista da América a chegar a uma final de Mundial da modalidade. O brasileiro já havia feito história um mês antes, com a inédita conquista da Copa do Mundo em Macau, na China.

Eu tenho perfeita noção da magnitude disso. Com certeza não vou parar por aqui. Preciso de um descanso (...) É pra isso que eu treino e me esforço tanto, de estar sempre pensando na carreira e aceitando sofrer quando é preciso, e é o que eu vou continuar fazendo. Tudo vale muito a pena

O que mais ele disse