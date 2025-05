Favorita ao título, Sabalenka bate russa em 1h na estreia em Roland Garros

Como aconteceu

Não demorou para Sabalenka impor seu jogo agressivo e já no segundo game a número 1 do mundo quebrou o saque de Rakhimova para abrir 2/0. Quando a russa confirmou seu serviço pela primeira vez, o placar já mostrava 3/0 para a favorita. Aryna não aliviou e, com uma devolução vencedora seguida de um erro não forçado da oponente, anotou outra quebra no sexto game e abriu 5/1. Em 25 minutos, o primeiro set já estava definido: 6/1.

A segunda parcial começou, e nada mudou. Sem conseguir igualar a potência de Sabalenka nos saques ou no fundo de quadra, Rakhimova não encontrou uma maneira de emparelhar a partida. Mesmo quando não vencia os pontos - cometendo erros não forçados - a número 1 tinha o controle dos ralis.