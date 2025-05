Transmissão ao vivo de Real Madrid x Real Sociedad: veja onde assistir

A partida marca a despedida do técnico Carlo Ancelotti do comando da equipe. O treinador conquistou 15 títulos à frente do Real Madrid, incluindo três Ligas dos Campeões. Ele assume a Seleção Brasileira na próxima segunda-feira (26).

A partida também será a última de Luka Modric pela equipe merengue. O craque croata de 39 anos jogou 13 temporadas na equipe, conquistando 28 títulos.

Real Madrid x Real Sociedad -- Campeonato Brasileiro