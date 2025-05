Transmissão ao vivo de Hugo Calderano: veja onde assistir à semi do Mundial

Hugo Calderano disputa hoje a semifinal do Mundial de Tênis de Mesa em Doha, no Qatar, contra o chinês Liang Jingkun, que ocupa a 5ª posição no ranking mundial.

Onde assistir? A partida será às 11h40 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pela CazéTV, no YouTube, e pelo canal SporTV, na TV por assinatura.

O brasileiro, número 3 do mundo, já entrou para a história ao garantir a primeira medalha do Brasil em Mundiais de tênis de mesa. Calderano avançou à semifinal ao derrotar o sul-coreano An Jaehyun por 4 sets a 1, com parciais de 11/4, 11/6, 9/11, 11/7 e 12/10. O adversário havia eliminado o francês Felix Lebrun, que derrotou Calderano na disputa do bronze nos Jogos Olímpicos de Paris.