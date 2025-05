Onde vai passar Fluminense x Vasco? Como assistir ao vivo com imagens

Já o Vasco conquistou a primeira vitória sob o comando de Fernando Diniz na rodada passada. O Cruzmaltino recebeu o Fortaleza e venceu por 3 a 0.

As duas equipes garantiram classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil no meio de semana. O Vasco despachou o Operário, nos pênaltis, enquanto Flu goleou o Aparecidense.

Fluminense x Vasco -- Campeonato Brasileiro