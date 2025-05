Calderano vence chinês e disputa final inédita do Mundial de tênis de mesa

Hugo Calderano continua fazendo história e está na final do Campeonato Mundial de tênis de mesa. Em jogo de tirar o fôlego, com direito a drama para sacramentar a vaga na decisão, o brasileiro nº 3 do mundo despachou o chinês Liang Jingkun (#5) no último set e garantiu vaga na grande decisão do Mundial de Doha, no Qatar.

O que aconteceu

Calderano se tornou o primeiro finalista não-asiático ou europeu de um Mundial de tênis de mesa, a principal competição abaixo dos Jogos Olímpicos. A classificação veio com mais uma grande atuação do brasileiro, que mostrou força mental de sobra para vencer o chinês por 4 sets a 3, parciais de 15-13, 11-7, 8-11, 11-8, 3-11, 7-11 e 11-9.

Ele já tem o melhor resultado da história do Brasil na competição e coleciona feitos históricos em 2025. No mês passado, Hugo Calderano levantou o troféu da Copa do Mundo da modalidade.