Guga dá dicas a Fonseca antes de Roland Garros e elogia 'trajetória eficaz'

Por toda essa trajetória e experiência no grande palco mundial do saibro, o brasileiro sabe que Fonseca está no caminho certo para também alcançar bons resultados na modalidade.

Em breve vou ter de ouvir dele o que fazer nas quadras do mundo (risos). Nós temos essa felicidade de poder acompanhar o tênis, torcer, vibrar e vivenciar lindos momento do tênis brasileiro novamente.

Guga

Guga entrou no Hall da Fama do Comitê Olímpico do Brasil (COB) Imagem: Alexandre Loureiro / COB

Gustavo Kuerten foi um dos atletas eternizados no Hall da Fama do Comitê Olímpico do Brasil (COB), ao lado da ex-ginasta Daiane dos Santos, da ex-judoca Edinanci Silva e de Afrânio Costa — do tiro esportivo e responsável por conquistar a primeira medalha olímpica da história do país. Ele faleceu em 1979 e a honraria foi entregue a sua sobrinha neta, Cristina Ferraz. A cerimônia foi realizada no último dia 13, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

Prestes a estrear em Rolando Garros, contra o polonês Hubert Hurkacz, João Fonseca vive um momento de oscilação na temporada. O brasileiro foi eliminado na primeira rodada do Masters 1000 de Roma, no começo do mês — anteriormente, havia perdido para Tommy Paul (#12) no Masters 1000 de Madrid e para Jesper de Jong (#93) no Estoril Open.

Após Roma, ele reconheceu que o nervosismo lhe tem atrapalhado de praticar seu "melhor tênis".