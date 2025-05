Fórmula 1: Norris bate Leclerc no drama e conquista a pole no GP de Mônaco

Q2

George Russell provocou uma bandeira vermelha faltando dez minutos para o fim do Q2. O piloto da Mercedes parou no túnel após seu carro "pifar" e foi obrigado a deixar o classificatório. No momento, Norris liderava, com Verstappen em segundo e Leclerc em terceiro. O piloto da McLaren manteve a ponta na retomada do quali, com Leclerc em segundo e Alex Albon em terceiro. Já Carlos Sainz, Yuki Tsonoda e Hulkenberg foram eliminados, assim como a dupla da Mercedes.

Q1

Voando em Monaco, Charles Leclerc liderou a primeira parte do classificatório. Ele ultrapassou a dupla da McLaren faltando pouco mais de três minutos para o fim da parcial. Max Verstappen e George Russel completaram o top 5. Já do outro lado, Gabriel Bortoletto lutou, mas acabou ultrapassado nos últimos segundos, caiu para 16º e foi eliminado. A parcial ainda contou com uma bandeira vermelha após batida de Antonelli.