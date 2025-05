Calderano pode 'destronar' China e repetir feito histórico no tênis de mesa

Tenho uma ambição muito grande, vou começar mais uma vez do zero amanhã, com muita vontade de ir à final. Essa medalha garantida já é um feito histórico para a gente, com certeza vou sair da competição muito feliz, mas vou brigar pelo título.

Hugo Calderano

Ele pode conquistar o segundo título da elite da modalidade em um intervalo de um mês. No final de abril, Calderano conquistou o título inédito da Copa do Mundo de tênis de mesa.

Hugo encara novo desafio contra um atleta chinês e, se vencer, terá batido os três principais atletas do país mais tradicional do esporte. Ele enfrenta agora o número 5 do mundo, Liang Jingkun, após ter se sagrado campeão da Copa destronando Lin Shidong e Wang Chiqin, líder e vice-líder do ranking, respectivamente.