Calderano diz 'ser capaz' após chegar à final inédita: 'forte mentalmente'

No último set, tive 0 a 3, mas senti que ia ganhar de alguma forma. Consegui dez pontos na sequência e, depois que ele fez o primeiro, a magia meio que acabou, tive que continuar lá lutando para ganhar o jogo

Sempre fui forte mentalmente, embora não tenha mostrado em outros eventos lá atrás

A busca pelo ouro inédito acontece amanhã, às 9h30 (de Brasília), contra outro chinês: Wang Chuqin, mesmo adversário que Hugo superou na semifinal Copa do Mundo de tênis de mesa, no fim de abril. Mais cedo, o vice-líder do ranking avançou à decisão após vencer por 4 sets a 1 o sueco Truls Moregard (#7), algoz de Calderano na semi dos Jogos Olímpicos de Paris.

A Copa do Mundo me deu muita confiança, depois de ganhar em cima dos chineses, e claro que o Mundial é ainda maior, porque acontece só a cada dois anos. Sempre tive muita confiança na minha parte mental e agora estou mostrando do que sou capaz (...) Em um jogo melhor de sete você passa por muitos altos e baixos, é tentar se manter no alto o maior tempo possível

Agora não tem muita coisa na minha cabeça, meu cérebro tá descansando um pouco. Foi uma partida incrível, com muitas reviravoltas. Comecei jogando meu melhor nível, mas é claro que estava enfrentando um dos melhores do mundo, que em muitos jogos ganhou de virada, e sabia que isso ia acontecer e realmente ele começou a jogar muito melhor Hugo Calderano, à Cazé TV

Calderano se tornou o primeiro finalista não-asiático ou europeu de um Mundial de tênis de mesa, a principal competição abaixo dos Jogos Olímpicos.