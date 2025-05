Atlético-MG x Corinthians: onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Do outro lado, o Corinthians venceu o clássico que disputou na última rodada. O Timão recebeu o Santos e ganhou por 1 a 0.

As duas equipes se classificaram para as oitavas de final da Copa do Brasil no meio de semana. O Galo despachou o Maringá, enquanto o Corinthians superou o Novorizontino.

Atlético-MG x Corinthians -- Campeonato Brasileiro