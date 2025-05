Fonseca chega com moral na França apesar de oscilação: 'Uma das atrações'

Os tropeços de João Fonseca não abalaram as expectativas internacionais para a estreia do fenômeno brasileiro em Roland Garros. Mesmo vindo de três derrotas em sequência, o carioca de 18 anos é tratado como um dos pontos altos do Grand Slam francês pelo L'Équipe, principal jornal esportivo do país.

Com moral na França

Fonseca foi destacado em matérias do L'Équipe nos dois últimos dias. Primeiro, antes do sorteio, o brasileiro foi citado como um dos jogadores que os cabeças de chave do torneio queriam evitar. Depois, com a definição das chaves, o jornal disse que a partida do atual número 65 do ranking é uma das imperdíveis da primeira rodada da chave principal.

Ele foi descrito como uma das grandes atrações da edição: "Poucos podem resistir a ele". A publicação ponderou que Fonseca está "menos eficiente do que o esperado" em sua gira pelo saibro europeu, mas citou os feitos do brasileiro no ano e afirmou que ele é perigoso quando seu "jogo poderoso é colocado em prática".