Italo Ferreira impressiona com altura de aéreo em piscina de ondas; assista

Menos de uma semana depois de ser eliminado em Margaret River, Italo Ferreira já está de volta ao Brasil — mas longe de qualquer clima de descanso.

Líder do ranking mundial mesmo com o tropeço na etapa australiana, o campeão olímpico tem usado a piscina de ondas da São Paulo Surf Club, na capital paulista, já de olho na próxima parada do CT, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Nesta sexta-feira, Italo postou no Instagram uma série com oito ondas e abriu a legenda com a pergunta: "Me fala aí, qual seu modelo de onda?".