Calderano atropela rival, vai à semi e garante medalha inédita em Mundiais

Hugo Calderano durante final da Copa do Mundo de Tênis de Mesa Imagem: ITTF

Ele retorna amanhã para encarar o chinês Jingkun Liang, 5º do ranking, às 11h40 (de Brasília). O próximo rival eliminou o compatriota Shidong Lin, número 1 do mundo. Do outro lado do chaveamento, o chinês Chuqin Wang (#2) e o sueco Truls Moregard (#7), algoz de Calderano na semi dos Jogos Olímpicos de Paris, duelam pela segunda vaga na final.

Calderano chega à sua primeira semi de Mundial um mês após ter conquistado o título histórico da Copa do Mundo da modalidade. Em abril, o brasileiro deu show, atropelou o chinês Lin Shidong e se tornou o primeiro atleta fora da Ásia ou Europa a vencer a competição.

O brasileiro pode virar o primeiro atleta fora da Ásia e da Europa a ser campeão de um Mundial de tênis de mesa. Ele já conquistou tal feito quando levou o título da Copa da modalidade.

An chegou a reclamar do saque do brasileiro durante a partida, mas terminou aumentando sua freguesia. O sul-coreano interrompeu a partida por alguns minutos no segundo set enquanto questionava a arbitragem sobre o saque de Calderano. Foi o sexto confronto entre eles, que se enfrentam desde 2021, e Calderano venceu todos.

Hugo Calderano comemora vitória no Mundial de tênis de mesa Imagem: Eng Chin An/WTT